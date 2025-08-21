El informe oculto que anticipó el desastre en el Independiente vs U de Chile

Siguen los coletazos de los serios incidentes en el duelo de Independiente vs U de Chile por la Copa Sudamericana, que dejaron graves heridos y una tremenda cantidad de detenidos, la mayoría fanáticos azules.

Ante esto, el reconocido periodista y relator de ESPN Mariano Closs dio a conocer una increíble negligencia por parte del club local, en materia de organización del partido y garantías de seguridad en el mismo.

❌ La negligencia de Independiente que propició incidentes ante U de Chile

Closs expuso un demoledor informe que responsabiliza directamente a Independiente por la tragedia que manchó la Copa Sudamericana. El comunicador reveló documentos previos al partido que evidencian un tremendo error del Rojo en materia de seguridad.

📋 ¿Qué decía el informe de seguridad previo al Independiente vs U de Chile?

Mariano Closs leyó textualmente el informe tras la reunión con bomberos, empresas de vigilancia, salud, logística, tránsito municipal y administración del estadio. El documento establecía que durante la reunión se planteó la conveniencia de que no hubiera público en la tribuna inferior a la de U de Chile, pero se informó que esa localidad estaba vendida.

Como medida preventiva, se dispuso que en la tribuna visitante se ubique personal de policía y seguridad privada con el fin de evitar que los hinchas arrojen elementos. Una sugerencia que jamás se aplicó durante el duelo.

🏟️ ¿Por qué falló el operativo de seguridad en el Independiente vs U de Chile?

El relator fue categórico al señalar que "la comisión directiva de Independiente no cumple con la seguridad privada ni con la policía". Closs criticó duramente que la barra del Rojo tuviera que "hacer de policía" y cuestionó por qué "nadie los frena".

"El problema es de la dirigencia. Pero acá no se cumplió con la sugerencia respecto al manejo de la hinchada visitante", sentenció el experimentado comunicador trasandino.

🚨 ¿Qué pasó realmente en el estadio Libertadores de América?

Los incidentes comenzaron cuando hinchas de Independiente comenzaron a robarle lienzos a los de U de Chile. Estos, ubicados en una tribuna alta, lanzaron butacas, piedras y palos hacia los simpatizantes de Independiente. La situación escaló cuando barrabravas del Rojo invadieron el sector visitante, atacando brutalmente a los hinchas chilenos.

El partido fue cancelado por la Conmebol debido a la "falta de garantías de seguridad por parte del club local", dejando un saldo de numerosos heridos y detenidos.

🔗 ¿Dónde saber más de los incidentes del Independiente vs U de Chile?

