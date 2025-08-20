¿Lo pierde por secretaría? Las GRAVES sanciones que arriesga la U de Chile tras el escándalo en Avellaneda

El Independiente vs U de Chile estaba 1-1 en Avellaneda. Lucas Assadi abrió la cuenta para los azules y Santiago Montiel empató para el Rojo, que necesitaba un gol más para forzar los penales en la Copa Sudamericana.

Con ese resultado, el global favorecía a los chilenos (2-1). Pero lo futbolístico quedó en segundo plano: hinchas azules, ubicados en la bandeja superior, lanzaron proyectiles a la fanaticada local. La seguridad fue insuficiente, el segundo tiempo se retrasó y finalmente el árbitro Gustavo Tejera dio por cancelado el encuentro, mismo que fue derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

De acuerdo con las bases de la Copa Sudamericana 2025 y los antecedentes recientes de Conmebol, la U podría recibir castigos severos:

❌ Derrota 3-0 por secretaría → clasificación automática para Independiente.

→ clasificación automática para Independiente. 💸 Multa económica millonaria → podría superar los 100 mil dólares.

→ podría superar los 100 mil dólares. 🚫 Prohibición de público visitante en futuros partidos internacionales.

en futuros partidos internacionales. 🔒 Cierre parcial o total del Estadio Nacional en la próxima competencia internacional.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por la Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado.

Así mismo, agregó que, teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.



Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", reza el comunicado emitido por la entidad en sus canales oficiales.

😡 ¿Por qué es tan grave para la U de Chile?

Porque Conmebol responsabiliza al club cuyos hinchas provocan la suspensión de un partido. Y ya existen antecedentes pesados:

⚫ Colo Colo 2025 (vs Fortaleza, Libertadores): derrota por secretaría, multa y 5 partidos sin público.

(vs Fortaleza, Libertadores): derrota por secretaría, multa y 5 partidos sin público. 🔴 River Plate 2022: suspensión de tribunas y sanciones económicas por disturbios en Libertadores.

El caso de Avellaneda apunta en la misma dirección: disturbios iniciados en la tribuna visitante y partido sin terminar.

🤔 ¿Qué pasa si Conmebol sanciona con 3-0 a la U de Chile?

En ese escenario, Universidad de Chile quedaría eliminada de la Copa Sudamericana 2025, pese a haber sacado ventaja en la cancha.

Independiente avanzaría a cuartos de final para enfrentar a Alianza Lima que dejó en el camino a Universidad Católica de Ecuador.

¿Por qué se suspendió el Independiente vs U de Chile?

Por graves incidentes en la tribuna sur: hinchas de la U lanzaron objetos desde la bandeja superior hacia locales, lo que desató violencia imposible de controlar.

¿Qué sanciones puede recibir Universidad de Chile?

Arriesga derrota 3-0 por secretaría, multa económica y sanciones respecto a su hinchada y estadio.

¿Puede seguir la U de Chile en la Copa Sudamericana?

Sí, pero solo si Conmebol no la responsabiliza directamente. Con los antecedentes, lo más probable es un castigo ejemplar.

¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol?

En los próximos días, ya que los cuartos de final están programados entre el 16 y el 25 de septiembre.

👉 El escándalo en Avellaneda dejó la clasificación azul en suspenso. ¿Se despide la U en el escritorio o sigue en carrera? Revisa todas las resoluciones de Conmebol y la cobertura completa en Al Aire Libre.