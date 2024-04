Rangers FC y Cetic igualan en el clásico de Escocia con un gol de último minuto

Un disputado y animado clásico animaron este domingo Rangers y Celtic en la liga de Escocia. El partido entre protestantes y católicos terminó igualado 3-3, pero tiene un ligero sabor a victoria para los de Glasgow por encontrar la paridad en el último minuto.

Celtic ganaba el duelo por 3-2, le estaba sacando 4 puntos de ventaja a los ‘blues’, hasta el minuto 90+3. En ese instante el inglés Rabbi Mattondo sacó un remate violento y colocado con su pie derecho, hizo explotar el Ibrox Stadium y le dio el empate al Rangers FC.

What a game of football 🤯🤯🤯



3-3 between Celtics and Rangers pic.twitter.com/XLIcevxtBn