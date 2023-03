Alejandro Garnacho se disculpó luego de la humillante goleada ante Liverpool

El delantero argentino Alejandro Garnacho salió disculparse tras la dolorosa y humillante goleada de 7-0 que Liverpool le propinó a Manchester United el domingo en la Liga Premier.

En su cuenta de Twitter el joven futbolista trasandino le mandó un mensaje a los hinchas "red devils": "Lo sentimos mucho".

En el mismo mensaje, aseguró una respuesta para el enfrentamiento del jueves por Europa League: "Les daremos una reacción el jueves, Reds".

Este jueves a las 17:00 horas, se enfrentan Manchester United y Real Betis de los chilenos Manuel Pelegrini y Claudio Bravo por la ida de los octavos de final de la Europa League.

We are so sorry🙏🏾



We will give you a reaction on Thursday, Reds❤️ pic.twitter.com/iwPg0iKpUI