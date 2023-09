Cadena de pizzerías se burló de Chelsea por su turbulento presente

La cadena multinacional Domino's Pizza se hizo viral durante el domingo por una espectacular broma al club inglés Chelsea, que atraviesa un complejo momento institucional con solo un triunfo en seis fechas de la Premier League.

La cuenta oficial británica de la empresa (@dominos_UK) en la red social X apuntó a que han entregado un total de 852.609 pizzas desde la última vez que el equipo de Londres anotó un gol.

Eso ocurrió el 25 de agosto, hace un mes, en el 3-1 sobre Luton Town.

Chelsea registra solo cinco goles en la Premier League.

El tuiteo rápidamente dio la vuelta al mundo.

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal.