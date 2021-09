DT de Blackburn Rovers: Ben Brereton ha crecido en su confianza

El entrenador de Blackburn Rovers, Tony Mowbray, volvió a llenar de elogios al delantero chileno Ben Brereton, que en los dos últimos encuentros ha anotado cinco goles.

Según el DT, el club perdió una pieza importante con la partida de Adam Armstrong a Southampton, pero que con el buen nivel del ariete de la Roja lo han podido suplir sin problemas.

"Perdimos un punto focal con Adam Armstrong. Hablamos como grupo sobre la necesidad de dar un paso adelante y Ben ha crecido en su confianza y creencia", explicó este jueves.

Blackburn Rovers enfrenta este sábado a Blackpool a las 11:00 horas en una nueva fecha de la Championship, donde marchan sextos con 16 puntos, a seis del líder, West Bromwich.

🗣 TM on Ben Brereton Diaz: “We lost a focal point in Adam Armstrong, we talked as a group about people having to step up and Ben has grown in his confidence and belief.”#Rovers 🔵⚪️