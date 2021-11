Hinchas de Rangers se enfurecieron por regreso de Steven Gerrard a la Premier League

Los fanáticos del club escocés Rangers terminaron indignados por la partida del técnico Steven Gerrard a Aston Villa y así lo demostraron en redes sociales.

Uno en particular publicó un video dándole un golpe a una imagen tamaño real del ex Liverpool, el cual se hizo viral a los pocos minutos.

Revisa el registro:

Rangers fans are taking Steven Gerrard's departure well, I see... 😂 pic.twitter.com/XaJjvr3lRo