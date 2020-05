La Premier League programó su regreso para el 17 de junio con duelo de Manchester City y Arsenal

La Premier League acordó su regreso a la competencia para el 17 de junio con los partidos entre Aston Villa y Sheffield United y Manchester City contra Arsenal, de acuerdo a lo que informó la prensa británica este miércoles.

Según confirmó la BBC, entre los días 19 y 21 del próximo mes se desarrollará otra serie de partidos del campeonato inglés, que fue suspendido el 13 de marzo debido a la pandemia del coronavirus.

La prensa señaló de que primero se jugarán estos dos encuentros, para que todos los equipos cuenten con 29 partidos en su casillero y el fin de semana del 19 al 21 de junio volvería la competición con todos los equipos en igualdad de condiciones.

Los equipos llevan ya más de una semana entrenándose y estos días se ha aprobado los ejercicios con contacto, lo que supone un paso más para la vuelta del fútbol.

La buena marcha de la Bundesliga, que ya ha jugado tres jornadas sin público y los pocos contagios que han desvelado los tests, apenas ocho en las casi 3.000 pruebas realizadas, han dado el empujón definitivo para la vuelta de la competición inglesa.

THE PREMIER LEAGUE WILL RESTART ON 17 JUNE.



