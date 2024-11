La razón por la que Mo Salah tiene un pie y medio fuera de Liverpool

A raíz de su última actuación, el egipcio Mohamed Salah soltó una bomba que lo puso con un pie y medio fuera de Liverpool.

Luego de la última victoria ante Southampton por la liga inglesa, el astro africano dejó "en el aire" su continuidad en el club de Anfield.

Mo Salah se siente decepcionado en Liverpool

"Estoy más fuera que dentro. No he recibido ninguna propuesta. Estamos casi en diciembre y no he recibido ninguna oferta para quedarme en el club", dijo Salah a la cadena NBC.

Sobre la misma línea aseguró que ademas de no retirarse todavía, se siente decepcionado del club en el cual es ídolo.

"No me voy a retirar, así que sigo jugando, centrado en esta temporada y en intentar ganar la Premier League y la Champions League. Estoy decepcionado, pero veremos qué pasa", remató al respecto.