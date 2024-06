Manchester City anunció una exclusiva colaboración con WWE

Algunos clubes de fútbol han ido expandiendo sus caminos más allá de lo que la propia actividad les compete. Es el caso de Manchester City, que este jueves sorprendió al anunciar una exclusiva colaboración con la connotada empresa de lucha libre WWE.

A través de un posteo en su cuenta de X, la compañía de lucha dio a conocer de esta especial alianza con el último campeón de la Premier League inglesa.

"WWE y Manchester City han anunciado una colaboración exclusiva de productos que verá a las dos marcas reconocidas a nivel mundial presentadas juntas en una gama de nuevos productos", describe el posteo en la mencionada red social.

Tal como se puede apreciar en el sitio web de WWE, serán seis ediciones especiales de poleras que tendrán diseños inspirados en los luchadores Becky Lynch, Roman Reigns, Stone Cold Steve Austin y CM Punk, entre otros.

Además, los jugadores de Manchester City vestirán también una versión especial de su uniforme que tendrá guiños hacia WWE, esto para utilizar durante la gira por Norteamérica que realizarán los dirigidos por Pep Guardiola en su pretemporada para la campaña 2024-25.

MANCHESTER CITY x WWE@ManCity and @WWE have announced an exclusive merchandise collaboration that will see the two globally-recognized brands featured together across a range of new products.https://t.co/hZqqk4tsEV pic.twitter.com/raravoR4N5