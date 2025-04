Para llorar: Vardy anunció que acaba su era en Leicester

Fin de una era: Jamie Vardy anunció que terminará su ciclo en Leicester City luego de 13 años, hecho que se concretará cuando finalice la presente temporada de la Premier League.

Esto se produce tras la confirmación de un nuevo descenso de los Foxes. Vardy ya estuvo en la Championship con el equipo de sus amores hace algunos años, pero al parecer no está en los planes de ambas partes hacerlo de nuevo.

Vardy hizo historia en Leicester con un histórico título de Premier League

Cuando hablamos de Jamie Vardy lo hacemos para referirnos a una leyenda de Leicester. El delantero, hasta hace algunos años desconocido, fue el puntal de la mejor temporada de la historia del club, cuando fue campeón de la Premier League en la temporada 2015-2016, único título de liga desde que se fundó la institución.

Vardy aportó con 24 goles y siete asistencias en la campaña heroica, en la que el modesto equipo inglés superó a todas las potencias como Liverpool, Manchester City, Manchester United y Arsenal, entre otros, para inscribir su nombre a fuego en los corazones del club.

El mensaje de Vardy para anunciar su salida de Leicester

A través de un video publicado en los canales oficiales del club, Jamie Vardy expresó: "Queridos aficionados del Leicester, me siento desolado, pero sabía que este día llegaría. He pasado 13 años increíbles en este club, con muchos éxitos y algunos baches, pero la mayoría han sido buenos momentos. Ha llegado la hora de dar por finalizada esta etapa, lo cual me deja devastado, pero creo que es el momento adecuado. Leicester siempre, siempre tendrá un lugar importante en mi corazón".

"Estaré devastado el día del último partido, pero las cosas buenas llegan a su fin. Este club siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Es como una familia. Va a ser uno de esos días emotivos. Quién sabe qué puede pasar. Si le preguntas a cualquiera, no soy muy emotivo. Nunca me ha pasado nada parecido, pero cuando llevas tanto tiempo en un sitio y llega el momento de despedirte, nunca sabes cuál será tu reacción", sentenció.

