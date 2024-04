Premier League implementará tecnológico sistema para el fuera de juego

Por unanimidad, los clubes de la Premier League aprobaron la utilización de tecnología para el fuera de juego semiautomatizado, así lo informó la entidad a través de un comunicado.

El año pasado, los clubes de la liga inglesa se opusieron a implementar el fuera de juego semiautomatizado, por pensar que "es un sistema que no puede ser considerado como infalible".

Sin embargo, la actual temporada no está siendo la mejor para los árbitros ingleses ya que en más de una ocasión ha tenido que salir a dar explicaciones por errores cometidos.

Tras esto, los clubes ingleses decidieron aprobar en unanimidad la implementación de la tecnología, con la finalidad de reducir los márgenes de error actuales y apurar la toma de decisiones.

¿Qué es el fuera de juego semiautomatizado?

Es un sistema informático que la Champions League comenzó a utilizar a partir de la temporada pasada, el sistema de fuera de juego semiautomático (SAOT por sus siglas en inglés), permite identificar si un futbolista se encuentra offside de manera instantánea, ayudando en jugadas de difícil detección.

El SAOT utiliza un sistema de detección de extremidades llamado limb-tracking que permite detectar los 29 puntos corporales con los que se puede marcar gol hasta 50 veces por segundo. Para ello, se necesita un número de entre 10 y 12 cámaras extras, solo abocadas al fuera de juego.

Sumado a que la pelota envía 500 señales por segundo y permite determinar el momento exacto en el que se produce el último pase. Esto hace que el fuera de juego semiautomático no pueda ser extrapolable a todas las competiciones futbolísticas.

La repetición de cada jugada dudosa, va acompañada de una recreación 3D en la que se observa visualmente la posición de cada jugador en el momento del fuera de juego.

Desde la Premier League señalaron en su comunicado que "el nuevo sistema se utilizará por primera vez en la Premier League la próxima temporada y se prevé que la tecnología estará lista para ser introducida después de una de las pausas internacionales de otoño", después de la fecha FIFA de septiembre al parecer.

