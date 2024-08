¿Qué chilenos jugarán esta temporada en la Championship y cuáles equipos son los candidatos?

La Championship, segunda categoría del fútbol inglés, arranca con su nueva temporada 2024-25 este viernes 9 de agosto y múltiples equipos buscarán el tan ansiado ascenso a la Premier League.

Este torneo es catalogado como uno de los más exigentes del fútbol a nivel mundial por su holgado calendario de 46 fechas, esto sin considerar los partidos que suman los equipos que clasifican a la liguilla de play-offs por un cupo a la Premier.

La jornada de este viernes 9 de agosto que dará el vamos al certamen tendrá dos partidos. Blackburn Rovers recibirá a Derby County, en tanto que Preston será local ante Sheffield United, exequipo de Ben Brereton que perdiese la categoría en su última campaña en la Premier.

Como ha sido habitual en los últimos años, la Championship contará con presencia de futbolistas chilenos, quienes con sus respectivos elencos intentarán luchar por la gloria.

Marcelino Núñez una vez más defenderá los colores de Norwich City, club que defiende desde 2022 y que en la pasada campaña estuvieron en la pelea por el ascenso, hasta que en semifinales de los play-offs fueron arrasados por Leeds United.

Otro que también tendrá nuevamente participación en este campeonato es Francisco Sierralta. Hace ya 4 años que el zaguero es jugador de Watford, etapa en la que ha llegado a jugar Premier y vuelto a descender, por lo que esta temporada volverá a pujar por el mismo objetivo.

Por último, el arquero Lawrence Vigouroux dirá presente en esta temporada junto a Swansea City, quien lo fichó especialmente para luchar un puesto en este nuevo curso bajo los tres palos.

El torneo de 24 equipos suele tener bastantes contendientes por la cantidad de partidos que suelen jugarse y lo competitivo que se vuelve en distintas fases de su año de duración.

Entre los contendientes a ascender de manera directa están Leeds United, que se quedó a poquísimo de haber ascendido en la última temporada, pero cayó ante Southampton en la final de los play-offs.

También entre los equipos fuertes a considerar se encuentran Burnley, que buscará recuperar rápidamente la categoría que perdió en la campaña 2023-24 desde la Premier. Otro club a seguir con seguridad es Middlesbrough, que desde hace algunos años viene dando que hablar y sostiene un proceso más que interesante bajo la tutela del exfutbolista Michael Carrick como DT.

Otros equipos que posiblemente den que hablar y lleguen a ser sorpresas son Hull City, Norwich, West Brom, Coventry, Sheffield o el histórico Sunderland. Todos ellos posiblemente disputen los lugares de postemporada para ese tercer ansiado cupo a la máxima categoría del fútbol inglés.

