Tottenham hizo sufrir a Manchester City en el batacazo de la Copa de la liga inglesa

El batacazo de la Copa de la liga inglesa ocurrió antes de lo esperado, y es que este miércoles los octavos de final del torneo vieron a Tottenham haciendo sufrir al Manchester City de Pep Guardiola.

El elenco londinense enfrentó al equipo de los Ciudadanos esta jornada en el Tottenham Hotspur Stadium, adueñándose del partido con un bien trabajado 2-1 a su favor.

Si bien Guardiola mandó a la cancha una oncena algo alternativa en el City, igualmente nunca supieron como sobreponerse a la adversidad en el terreno de juego y terminaron sucumbiendo ante el redondo partido de los Spurs.

We're into the quarter finals of the @Carabao_Cup! 🤩 pic.twitter.com/pU9Gq1Flxs