Actualizan el estado de salud del jugador de la Fiorentina que se desplomó en pleno partido

Comienza el día lunes con buenas noticias desde Italia actualizaron el estado de salud del jugador de la Fiorentina, Edoardo Bove, quien se desvaneció y cayó al suelo en el minuto 17 de partido frente a Inter de Milán.

La situación ocurrió mientras los otros jugadores que estaban sobre el césped del Estadio Artemio Franchi protestaban por un gol anulado a Lautaro Martínez.

Los servicios médicos entraron en el campo inmediatamente para atender al jugador y sus compañeros y rivales hicieron un círculo para taparlo y evitar que las cámaras grabaran imágenes del dramático momento.

Luego de minutos de incertidumbre y ser trasladado al Hospital Universitario Careggi, la Fiorentina informó que el jugador se mantendría bajo “sedación farmacológica y hospitalizado en cuidados intensivos".

Transcurridas las horas, este lunes el diario La Repúbblica informó que el jugador ya está despierto, consciente y no parece presentar daños cardiacos ni neurológicos, aunque se le realizarán todos los chequeos correspondientes para descartar daños mayores.

🚨 Positive news for Edoardo Bove as the night went well and Fiorentina’s player was extubated — after almost 13 hours.



Edoardo is awake, conscious as he answers questions. @repubblica reports sources confirming that there’s no brain or heart damage for Edoardo. pic.twitter.com/HKEv5ucw0I