"Bajo sedación": Fiorentina reveló el delicado estado de Edoardo Bove

La jornada del torneo italiano estuvo marcada por un susto de proporciones, por eso Fiorentina reveló el delicado estado de Edoardo Bove.

El volante italiano de 22 años se desplomó en pleno campo de juego durante el duelo ante Inter de Milán y la incertidumbre generó preocupación en el mundo del fútbol.

"ACF y el Hospital Universitario Careggi comunican que el futbolista Edoardo Bove, rescatado en el terreno de juego tras perder el conocimiento durante el partido Fiorentina vs Inter, se encuentra actualmente bajo sedación farmacológica y hospitalizado en cuidados intensivos", expresó el club de Edoardo Bove en redes sociales.

En las próximas 24 horas, el joven jugador será evaluado nuevamente esperando que no posea riesgos cardiovasculares ni neurológicos, tras el desvanecimiento sufrido en plena cancha.

En cuanto a lo futbolístico, el partido Fiorentina vs Inter de Milán por el Calcio será reprogramado.

ACF e l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara #FiorentinaInter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. pic.twitter.com/EYCzhWWQm5