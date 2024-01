Argentino que fue seleccionado español: Si Messi elegía jugar por España ganaba dos Mundiales

Mariano Pernía, exfutbolista argentino que decidió nacionalizarse y jugar por España, lanzó un polémica frase en torno a Lionel Messi, de quien dijo que si hubiese decidido a jugar por la "Furia Roja" hubiese ganado dos Copas del Mundo mucho antes de consagrarse en Qatar.

"Si fuera por merecimiento personal debería haber llegado en el primer Mundial que jugó o en el segundo", dijo en diálogo con Flashscore.

Y agregó que "yo no tenía duda de que Leo iba a ser todo lo que fue, porque aparte lo conocía y sabía de su fuerza mental".

"En Argentina hubo una época en la que no merecíamos tener a Messi con la selección porque se le criticaba mucho. Se llegó a pedir que no fuera al Mundial. Después del Mundial que se pierde por penales se pidió que Messi no fuera más y era una locura", añadió.

"Yo acá a todo el mundo le decía: 'Si Messi hubiera elegido jugar con España ya tendría dos Mundiales'. Sin duda, el que ganó España (2010) con Messi lo habría ganado igualmente y el siguiente también, porque estaba en el mejor momento. Esa era mi lectura: si Messi hubiese elegido jugar con España, hubiese ganado dos Mundiales en sus comienzos", complementó.