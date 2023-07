Bad Bunny y Shakira entre los invitados: Los detalles para la presentación de Messi en Inter Miami

Cada vez queda menos tiempo para que Lionel Messi sea presentado al mundo como jugador de Inter Miami, y en las últimas horas se conocieron los detalles de la verdadera fiesta que prepara el club estadounidense para mostrar a su flamante fichaje.

"Inter Miami CF anunció un gran evento de presentación este domingo 16 de julio en el DRV PNK Stadium. ¡Los hinchas podrán disfrutar de una noche de entretenimiento, discursos sobre el campo y más!", fue el adelanto en el sitio web oficial de la institución.

A pesar de que no publicaron mayores detalles del evento, se filtró información sobre los artistas que dirán presente. De acuerdo con el reportero Franco Panizo, algunos connotados nombres son Bad Bunny, Shakira y Maluma, quienes tendrán sus shows musicales durante la ceremonia en el recinto deportivo que se encuentra al norte del centro de Miami.

La presentación de Messi iniciará a las 21:00 horas de nuestro país, y se podrá ver por streaming a través de la aplicación Apple TV si es que estás suscrito al pase de temporada de la MLS.

🚨 It’s Going To Be A Party!



Hearing Bad Bunny, Shakira, & Maluma are some of the artists Inter Miami is trying to line up for Lionel Messi’s official presentation on Sunday.



Inter Miami had previously announced there would be “exciting entertainment.”#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/MRe94TLwqN