Lionel Messi abordó su retiro y dio a conocer cuál será su último club

Lionel Messí en entrevista con ESPN por estrenar, abordó lo que viene en su carrera, el camino obvio para todo futbolista, el retiro de la actividad. Comentó sobre su paso por el Inter Miami y recogió el guante sobre las declaraciones de Mbappé que dice que la EURO 2024 es más difícil que ganar un mundial.

En la entrevista, se expone que el mundo no está preparado para que Messi se retire y se le consulta sobre si él lo está a lo que respondió: "Y yo creo que tampoco, toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota, disfruto de los entrenamientos, del día a día, de los partidos... Y sí, un poco de miedo a que se termine todo siempre está. Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo me ayudó mucho y a ver las cosas de otra manera también".

"Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos. Y la paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la Selección donde tengo compañeros y amigos también; y muchos. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más voy a extrañar", expuso Leo.

Posteriormente se le preguntó sobre los pasos que seguirá antes de abandonar el fútbol o si el Inter Miami es su último equipo. "Y, sí... Creo que sí. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club". Dejó claro que de momento no tiene pensado jugar en Newell's o retornar al Barcelona en algún momento.

"INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB", la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo.



📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

Lionel Messi le responde a Kylian Mbappé por sus dichos sobre la EURO 2024

Hace algunos días, Kylian Mbappé generó polémica al decir que "para mí la Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo, a pesar de que hay mucha más presión en un Mundial". El argentino recogió el guante y le contestó al galo.

"Él también había dicho algo de los equipos sudamericanos antes del Mundial... Cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo", comenzó señalando Messi.

"Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?. En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo", concluyó la estrella del Inter Miami.