Lionel Messi se robó todas las miradas en el Super Bowl 2025

La leyenda del fútbol mundial Lionel Messi llegó a presenciar el Super Bowl LIX al Caesars Superdome de Nueva Orleans y se robó todas las miradas.

El astro argentino aprovechó su estancia en Estados Unidos para ser la gran atracción en las tribunas del evento, que desarrolla en el Estado de Luisiana.

De todas maneras, no llegó solo, sino que lo hizo junto a las figuras de Inter Miami Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

La versión 59 del Super Bowl, final de la temporada de la NFL (fútbol americano), enfrenta a Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs, elenco que busca ser el primer tricampeón del la historia.

En Chiefs juega Travis Kelce, pareja de una de las cantantes del momento: Taylor Swift. Esto provoca que la estrella de la música internacional también sea una de las espectadoras de lujo del evento.

El espectáculo de mediotiempo está a cargo del rapero Kendrick Lamar, quien saldrá a cantar entre las 21:30 y 22:00 horas de Chile.

El partido comenzó a las 20:30 horas y es transmitido por la señal de ESPN y el streaming de Disney +.

Leo Messi in the building ⚽️



📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/GlT3ELBFVg