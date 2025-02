Super Bowl 2025: Quiénes juegan, dónde ver, horario y show de medio tiempo

Esta tarde será histórica para el fútbol americano, ya que en el Estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, se disputará una nueva edición del Super Bowl, donde enfrentará a los dos mejores equipos de la temporada en la NFL.

En la edición N°59, se enfrentarán dos equipos con realidades totalmente distintas, ya que uno llega siendo el bicampeón de la liga, mientras que el otro quiere lograr su segundo anillo en toda la historia de la franquicia.

El actual monarca, son los Chiefs de Kansas City, que tiene cuatro campeonatos en sus vitrinas en seis finales jugadas. Las últimas dos conquistas fueron seguidas, por lo que quieren convertirse en el primer tricampeón en la historia de la NFL. Mientras que su rival, los Eagles de Philadelphia sólo tienen un anillo de campeonato, logrado el año 2017.

WELCOME TO SUPER BOWL LIX SUNDAY.



📺: #SBLIX – 6:30pm ET on FOX

📱: Tubi + NFL app pic.twitter.com/fCWhRH72hE