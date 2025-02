Super Bowl 2025: ¿La paliza de Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs fue la más abultada de la historia?

El Super Bowl 2025 tuvo una tremenda paliza de Philadelphia Eagles contra Kansas City Chiefs por 40-22, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

Se trata del segundo título en la historia de los de Pensilvania, quienes además evitaron que Kansas llegara a su tercera corona consecutiva, algo que hubiera sido histórico en la NFL.

THE @EAGLES ARE SUPER BOWL LIX CHAMPIONS! #SBLIX #FlyEaglesFly pic.twitter.com/IZQTMHGjxa

La respuesta es no. La victoria con más diferencia de todos los tiempos en una final fue la de San Francisco 49ers a Denver Broncos en 1990, en el mismo recinto de Luisiana, por 55-10.

De todas maneras, lo hecho por Philadelphia roza lo histórico, sobre todo por la primera mitad de 24-0.

El invitado estelar de este evento deportivo fue el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vivió una gran noche, ya que recibió el apoyo de sus seguidores.

Por su parte, una que no lo pasó muy bien fue la estrella de la música Taylor Swift, quien fue abucheada mientras apoyaba a su pareja Travis Kelce.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A