Sammis Reyes se quedó sin equipo: El chileno no jugará en la NFL esta temporada

El sueño de un gran año deportivo de Sammis Reyes en la NFL se desmoronó antes de empezar la temporada. El primer chileno en jugar en la liga de fútbol americano fue cortado por los Minnesota Vikings.

Reyes, el primer chileno en la NFL, fue despedido de los Minnesota Vikings en el primer recorte de plantel. No formará parte del equipo de Minneapolis para la temporada 2024.

