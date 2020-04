Uno de los enterradores de Ghana se declaró fanático de Barcelona y Messi

En las últimas semanas, se viralizó en redes sociales un meme que tiene como protagonistas a varios portadores de ataúdes de Ghana que celebran entierros muy diferentes a los que se llevan a cabo en Europa y América Latina.

Con estas imágenes y la canción de Astronomia de Vicentone y Tony Igy, estos enterradores han dado la vuelta al mundo y uno de ellos confesó ser hincha de FC Barcelona y admirador de Lionel Messi.

Se trata de Benjamin Aldoo, quien en diálogo con Cadena Ser, de España, entregó sus gustos futboleros.

"Mi jugador de fútbol favorito es Lionel Messi, le amo, me encanta, por su forma de jugar y marcar goles. Me encanta jugar al fútbol, es uno de mis hobbies y soy un gran aficionado del FC Barcelona. El Barça, sin Messi, no habría ganado tantos títulos en los últimos años", dijo el joven africano.