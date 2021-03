Luis Jiménez: Me hubiese gustado llegar a Universidad de Chile

Luis Jiménez, capitán y figura de Palestino, habló sobre la fallida negociación para ser refuerzo de Universidad de Chile y señaló que le hubiese gustado llegar al equipo estudiantil.

"Obvio que me hubiese gustado llegar, es un equipo grande. Todos los equipos grandes tienen que competir para ser campeones, es una obligación. Yo quiero ser campeón, quiero ganar trofeos, es lo que me motiva. En un equipo como la U, uno va por los trofeos", declaró Jiménez a ESPN.

El "Mago" también se refirió a la citación en La Roja para el amistoso con Bolivia y manifestó su orgullo por regresar a la selección después de 10 años.

"No tenía mucha esperanza. Nunca llegó un llamado, o algún sondeo en los últimos años, incluso cuando volví a Chile. Son 10 años después, es un orgullo tremendo volver y lo que más me gusta es que mis hijos me puedan ver con la camiseta de la selección", comentó.

Por último, analizó el paso del colombiano Reinaldo Rueda en la selección y afirmó que fue "un período raro".

"El período fue raro. Rueda empezó con mucha presión y crítica. Probó el recambio, buscó muchos jugadores y terminaron jugando los mismos. Es difícil probar jugadores en la selección, hay que hacerlo en el momento adecuado. Será difícil hacer el recambio con esta generación, por lo que lograron y la manera que jugaron, pero en algún momento se tendrá que hacer", concluyó.