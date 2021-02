Luis Jiménez: Sabino Aguad mintió, él no quiso que yo llegara a la U

El destacado volante nacional Luis Jiménez se refirió a su frustrado arribo a Universidad de Chile en 2019 y responsabilizó al gerente deportivo de la época, Sabino Aguad, refrendando las declaraciones de Johnny Herrera, quien dijo que había tenido una fuerte discusión con el dirigente por este tema.

El "Mago" señaló en DirecTV que "las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en Universidad de Chile. El mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía".

Luis Jiménez, jugador de @CDPalestinoSADP: "Las declaraciones de Johnny Herrera no me sorprendieron, yo hablé con él. Sabino Aguad decidió que yo no jugara en @udechile, él mintió, dijo que yo había pedido ser el sueldo más alto y era falso. Johnny lo sabía" #DFSHAChile pic.twitter.com/SyBoE2t1i6 — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 1, 2021

Además, se refirió a la búsqueda de técnico de la selección chilena: "La salida de Reinaldo Rueda se sabía y ha pasado mucho tiempo en la elección del entrenador. Las situaciones no se están manejando de la mejor manera en el fútbol chileno".

Luis Jiménez, jugador de @CDPalestinoSADP: "La salida de Reinaldo Rueda se sabía y ha pasado mucho tiempo en la elección del entrenador. Las situaciones no se están manejando de la mejor manera en el fútbol chileno" #DFSHAChile pic.twitter.com/JlgxKoAiSX — DIRECTV Chile (@DIRECTVChile) February 1, 2021

Jiménez es una de las figuras de Palestino, que está cuarto en el Campeonato Nacional, aportando 10 goles en la actual campaña.