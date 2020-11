Luis Jiménez y su primer nieto: Fue todo muy inesperado

Con 36 años, Luis Jiménez se transformó en abuelo luego de que su hijo Diego y su novia, Javiera, tuvieran al pequeño Valentino en un hecho tan lindo como inesperado para el futbolista de Palestino.

"Es súper lindo ser abuelo joven, es una linda experiencia. Con Diego, mi hijo tenemos una relación muy especial", dijo de entrada Jiménez en entrevista con El Mercurio.

"Ellos están acá con nosotros, y mi casa está revolucionada: mis niñas y Jesús, mi hijo más chico, quieren estar todo el rato con él (Valentino), quieren tomarlo en brazos, ayudar en las cosas, hay una linda sensación. Subí una foto de ellos el otro día y representa un poco lo que se está viviendo, todos juntos disfrutando. Teníamos un poco de temor por Jesús, porque es el más regalón y pensamos que podría estar un poco celoso, pero al contrario", añadió.

Jiménez contó que "yo tenía 16 años, casi 17 cuando fui papá, y Diego tiene 19. Para mí fue distinto, porque yo ya estaba jugando, y cuando él nació yo al poco tiempo me fui a Italia a jugar. Ahora es una situación diferente".

Con respecto a su futuro como futbolista, Jiménez contó que quiere seguir jugando y siendo un aporte.

"A mí me gustaría seguir jugando, este año he tenido algunas lesiones, bastante más de las que habitualmente tengo. Me gustaría seguir siendo un aporte, entrenando normalmente, pero es algo que puedo analizar a final de temporada", contó Jiménez, quien tiene contrato hasta finales de 2021 con el club árabe.

"A mí me gusta Palestino, después de todo lo que ha pasado, uno se replantea muchas cosas. Hay que ver lo que tiene planeado el club más adelante, porque quizás no quieran contar conmigo", explicó.