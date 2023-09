Estrella de Manchester United sufrió un accidente automovilístico

Marcus Rashford, delantero inglés de Manchester United, sufrió un accidente autmovilístico en las últimas horas, del que afortunadamente salió ileso.

El suceso se produjo la noche del sábado, después de que el United regresara a su ciudad etras el duelo contra Burnley que ganaron por 0-1 gracias a un gol de Bruno Fernandes, por la Premier League.

Rashford chocó con su Rolls Royce de color blanco una vez que los jugadores abandonaron la ciudad deportiva en sus vehículos personales.

Marcus Rashford was involved in a car crash after the Burnley game last night. 🚨pic.twitter.com/5lsariMokn