No respetan a los ídolos: Manchester United cortó a Sir Alex Ferguson como director de fútbol

El fútbol inglés vive un terremoto con la decisión de INEOS, uno de los copropietarios del Manchester United de prescindir de Sir Alex Ferguson, la leyenda de los 'Red Devils', quien después de 40 temporadas vinculado al club de la Premier League, se despide del equipo que lo transformó en un gigante.

La liga inglesa está en el foco de la noticia tras conocerse la noticia de que Ferguson, ícono del United, dejará su puesto como embajador y director de fútbol. El nuevo copropietario del club, ha tomado esta drástica decisión.

🚨 INEOS have decided to cut Sir Alex Ferguson’s multi-million-pound ambassadorial contract with Manchester United, reports @AdamCrafton_ on @TheAthleticFC.



Ferguson will remain a non-executive director at the club, still obviously welcome to attend Man United games. pic.twitter.com/4uOjJQZqwE