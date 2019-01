Manchester United enfrentará a Chelsea en octavos de final de la FA Cup

Este lunes se desarrolló el sorteo de los cruces para los octavos de final de la FA Cup y al equipo en que milita Alexis Sánchez, Manchester United, le toca enfrentar a Chelsea, campeón vigente, como visita.

Los "diablos rojos" volverán a visitar Londres, donde superaron el viernes a Arsenal con una anotación del delantero nacional en un duelo que terminó 3-1.

Además el equipo que eliminó al West Ham de Manuel Pellegrini, AFC Wimbledon, jugará con Millwall, elenco que sacó del camino a Everton.

Los cruces se jugarán entre los días 15 y 18 de febrero.

Revisa los duelos de octavos:

- Bristol City vs. Shrewsbury Town o Wolverhampton Wanderers

- AFC Wimbledon vs. Millwall

- Doncaster Rovers vs. Crystal Palace

- Middlesbrough o Newport County vs. Manchester City

- Chelsea vs. Manchester United

- Swansea City vs. Barnet or Brentford

- Portsmouth o Queens Park Rangers vs. Watford

- Brighton & Hove Albion o West Bromwich Albion vs. Derby County