Manuel Pellegrini confesó cuándo dirigirá a La Roja

El entrenador chileno Manuel Pellegrini por fin confesó cuándo dirigirá a La Roja, en medio de las celebraciones de Navidad.

El Ingeniero en su condición de DT de Real Betis repasó de la temporada y su laureada trayectoria y aprovechó de poner en la mesa una pregunta que habitualmente le hacen cuando viene a nuestro país: ¿Cuándo dirigirá a la Roja?

Pellegrini quiere terminar su carrera dirigiendo a La Roja

"Sería solamente seleccionador de Chile, no de otra selección, aunque a lo mejor después me arrepienta. Me gusta más dirigir clubes que selecciones, no teniendo a los jugadores solo una semana. Tendría que encontrarme con una parte dirigencial para armar un programa de desarrollo del fútbol chileno, no ir a poner la cabeza por currículum", expresó en declaraciones volcadas por ESPN.

Y sobre el mismo tema ligado al fútbol chileno, La Roja es el gran anhelo para Pellegrini antes de su retiro, algo que ya tiene en mente por lo que podría catalogarse para un "futuro cercano".

"Hay que hacer un camino con gente que tenga experiencia y capacidad. Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial", cerró.

El récord de Pellegrini que está a punto de batir en España

Y precisamente en la presente jornada , el diario español Marca destacó lo hecho por el chileno en Real Betis y adelantó que está muy cerca de lograr un récord histórico en su club.

Pellegrini podría convertirse en breve en el DT del Betis con más victorias en Liga, considerando que el estratega chileno suma 73 y el registro actual lo tiene Lorenzo Serra Ferrer con 77 triunfos. Solo cuatro triunfos más le permitirían igualarlo.