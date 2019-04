Compañeros de Maradona en 1994 por dóping del Mundial: Lo entregaron, no lo defendió nadie

Una de las imágenes más recordadas de la historia de las mundiales es la de Diego Maradona saliendo de la cancha de la mano de una enfermera tras el triunfo de Argentina por 2-1 en Nigeria en fase de grupos de Estados Unidos 1994, una postal inusual y que sigue dando vuelta en la cabeza de los miembros de aquel plantel que se sentían capaz de ganar aquella cita planetaria.

Al menos así lo manifestó en conversación con Fox Sports Radio el ex dalentero Abel Balbo, quien calificó ese momento como "la desilusión más grande de mi vida. Para mí eramos campeones, teníamos todo. El grupo estaba unido, fuerte, con jugadores en un nivel muy alto. Lo de Diego nos mató, pero nos sentimos traicionados".

Asimismo, el ex atacante de River Plate y Boca Juniors, se refirió al rol del fallecido ex presidente de la AFA Julio Grondona. "El que sabe la historia del fútbol sabe quién fue el que no defendió a Maradona. Para nosotros, de alguna manera, fue saber que no podíamos seguir más adelante en el torneo", agregó.

"Más allá del partido con Rumania, no íbamos a llegar más adelante. El campeón no podía ser Argentina", agregó Balbo.

En esa misma línea apuntó no tener "las pruebas, pero la sensación es que lo entregaron. No lo defendió nadie. Si a tu líder, al capitán del equipo, al ídolo histórico de Argentina, no lo defendés en un Mundial, en una situación tan grave y con un equipo que está jugando bien y puede ganar el Mundial, ahí te das cuenta que algo no va".

"Fue terrible. El grupo parecía otro. Estaba caído, no había más ese ambiente que había antes, de alegría, de unión. Se había perdido todo. Fue una desilusión muy grande. Poder jugar un Mundial y ganarlo es muy difícil, pero para mí podíamos. Éramos un equipazo", complementó.

Por otra parta, el hoy comentarista de 90 minutos de fútbol de Fox Sports Oscar Ruggeri, aseguró que "lo hablábamos ahí internamente en el grupo y con Diego (el tema de Grondona). Porque hasta que Diego estuvo, estábamos todas las noches en la habitación de él. Lloraba todas las noches, todos los días; y nosotros estábamos todos juntos. El grupo cambió, estaba triste. Estábamos tristes porque nos sacaban a un tipo fundamental, nuestro capitán".

Respecto a la inusual forma en la que se lo llevaron al contral antidopaje, aseguró que "fue la primera y única vez en la historia que lo agarraron de la mano y en la cancha. Nosotros íbamos al vestuario y venía Moschela (integrante del departamento de selecciones nacionales) y te decía "te tocó el doping". Vos tranquilo hacías tus cosas y después ibas. ¿Sabes los doping que le tocaron a Diego? Iba casi todos los partidos. Nos hicieron controles a todos antes de empezar el Mundial".

"No sé qué habrán arreglado pero nos cagaron la vida porque teníamos una selección buena de verdad. Diego estaba como en el 86, en las prácticas era imposible tocarle la pelota. Fue una lástima pero siempre está la política metida en el medio", cerró Ruggeri.