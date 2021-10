Iglesia Maradoniana prepara su primera "Navidad" tras la muerte del astro argentino

La Iglesia Maradoniana prepara en Argentina la primera "Navidad" desde la muerte de Diego Armando Maradona, hecho además, del que se está próximo a cumplir un año, el próximo 25 de noviembre.

Este sábado 30 de octubre se cumplen 61 años del natalicio del "barrilete cósmico" y como es de costumbre, se realizará una misa en Rosario, que comenzará este viernes a partir de las 21:00 horas (00:00 GMT), en la que se volverá a llorar al futbolista trasandino más grande de todos los tiempos.

"Es un año especial y es duro. No hay día en que no lo llore. Se te mezclan un montón de sensaciones y emociones. Es como que a nosotros no nos termina de caer la ficha. Uno a Diego en vida le demostró tanto amor y está bueno ver todo lo nuevo y lindo que aparece cada día. Aunque haya gente que quiera vincular a Maradona a quilombos, a problemas y demás, lo nuestro hace 20 años que es amor puro", dijo a Infobae Alejandro Verón, uno de los fundadores de esta "religión" en 2001.

"Este es el movimiento en honor a Maradona más grande del mundo, que cree que Diego fue y será el mejor jugador de la historia del fútbol. Que lo viene homenajeando desde el año 2001 y que no nos burlamos de la Iglesia Católica, porque los referentes somos Apostólicos Romanos. Tenemos dos dioses: uno del corazón y otro de la razón. Uno es Cristo y el otro es Diego", cerró.

See espera que cuando se cumplan las 12 de la noche, se escuche en la iglesia y en varios rincones de Argentina: "Olé, olé, olé, Diego, Diego".