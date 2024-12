“Sería un aporte”... Barticciotto nombró al arquero que le gustaría ver atajando en Colo Colo

Es prácticamente un hecho que Brayan Cortés no seguirá en Colo Colo y seguirá su carrera futbolística en el extranjero y en el Estadio Monumental buscan con urgencia un reemplazante para que compita por la titularidad con Fernando de Paul.

Son varios los jugadores que han comenzado a sonar en los pasillos del Monumental: Keylor Navas, Matías Dituro, y en las últimas horas apareció el nombre de Facundo Altamirano, portero que pertenece a San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, para Marcelo Barticciotto, ídolo colocolino, hay un jugador que sería total aporte en 2025 si es que logran convencerlo de salir del retiro: Claudio Bravo.

Para Barticciotto Claudio Bravo sería un aporte para Colo Colo

El campeón de América fue consultado por los nombres que suenan para reemplazar a Brayan Cortés en el arco del Cacique y el ahora comentarista deportivo manifestó en ESPN su candidato para ocupar el sitial que deja vacante el iquiqueño en Macul.

"A mí me gustaría que llegara Bravo. De los arqueros que se están nombrando, me parece que sería un aporte, por todo lo que significa él, no solo en lo deportivo", indicó.

El referente del Cacique, además, argumentó que "si bien está en la parte final de su carrera, su nombre, el centenario, Colo Colo en la Libertadores, con el equipo que tiene, me parece que le va a dar un plus; ojalá lo puedan convencer".

#Video "SERÍA UN APORTE POR TODO LO QUE SIGNIFICA"#ESPNF90Chile @marcelobarti, campeón de América en 1991 con #ColoColo, expresó que Claudio Bravo le daría un plus al Cacique, en caso de que Brayan Cortés deje la portería alba.https://t.co/k53fNFm1Ym — ESPN Chile (@ESPNChile) December 3, 2024

De todos modos, Barticciotto indicó que si la dirigencia de Blanco y Negro no logra convencer al Bicampeón de América de salir del retiro y volver a las canchas, las otras opciones para el marco colocolino son buenas.

"Los otros nombres son buenos nombres. Arias, Dituro, Keylor Navas son todos buenos arqueros, no lo vamos a descubrir nosotros", remató.