Luis Suárez lanzó fuertes acusaciones contra Marcelo Bielsa y proyectó un mal futuro para Uruguay

Luis Suárez disparó con todo contra Marcelo Bielsa por su gestión en la Selección Uruguaya, con fuertes acusaciones, esto a pocos días de los duelos del equipo ante Perú y Ecuador por las Clasificatorias.

El histórico delantero y mundialista contó varios episodios que no le gustaron del ex entrenador de la Selección Chilena, aunque lo hizo después de renunciar a la Celeste en la última ventana eliminatoria.

Luis Suárez y sus fuertes quejas contra Marcelo Bielsa

En diálogo con DSports, Lucho contó primero que su relación con Bielsa era "solo profesional. La primera charla que tuve fue el 6 de junio, previo a que me reintegre en la Copa América. Es la primera conversación que tengo con él a nivel personal".

"La convocatoria que tuve en noviembre (de 2023) fue mediante un llamado del Profe. Y después un diálogo que tuve en un entrenamiento que tuve sobre una presión que estaba haciendo y de una conversación que tuve en La Bombonera, en el entretiempo con una situación que pasó con Darwin (Núñez). Fue el único diálogo que había tenido con él hasta ese entonces hasta que me convoca para la Copa América", añadió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Suárez (@luissuarez9)

Eso fue la previa antes de que empezara con las quejas fuertes: "En la Copa América hubo situaciones que me dolieron, que no las dije por el bien de la convivencia... De la Copa América tengo un libro para contar, hubo compañeros que se plantearon no jugar más en la Selección".

"Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba... Yo tuve una charla con Bielsa de 5 minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió 'muchas gracias'"", disparó.

Además, comentó: "Bielsa hace una conferencia y habla cosas maravillosas de la gente y en Nueva York hubo un día que nos pidió que no paráramos a saludar a la gente y yo me paré y le dije que a la gente la íbamos a saludar de todas maneras".

En el Complejo Celeste a los empleados no los dejan pasar, saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta por la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en el Complejo se viva así hoy día".

Sobre jugadores molestos con el trato del Loco, Suárez dijo: "Matías Vecino fue el primero que la vio venir. ¿Nadie se pregunta nada que un tipo como Vecino con 30 años se fue de un día para otro?"

"A (Agustín) Canobbio, lo banco en lo que sucedió porque es entendible, bastante se contuvo y es normal. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Un jugador que está entre los 26 de la Copa América no puede hacerlo partícipe como si fuese un sparring. Molesta. Es una falta de respeto absoluto", sostuvo.

Finalmente, hizo una reflexión: "Irme con el cariño de la gente me dejó más que tranquilo. No me quería ir de la forma en la que se fueron algunos de mis compañeros y tuve la suerte y el privilegio de irme así con mi gente y mi familia... El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar".

¿Cuándo juega Uruguay por las Clasificatorias?

Uruguay visitará a Perú el viernes 11 de octubre a las 22:30 horas, mientras que recibirá a Ecuador el martes 15 a las 20:30 horas, por las fechas 9 y 10 de las Clasificatorias.

Como Bielsa está obligado por la FIFA a hablar antes y después de los partidos, habrá varias oportunidades para saber qué piensa del tema.