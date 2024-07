La tajante respuesta del DT de Independiente sobre Mauricio Isla

El director técnico de Independiente, Julio Vaccari, entregó una tajante respuesta sobre Mauricio Isla, quien por estos días ha sonado en Colo Colo.

La salida de Isla del elenco de Avellaneda es un hecho y así lo expresó el estratega.

El técnico de Independiente no cuenta con Mauricio Isla

Luego de la victoria del Rojo por 1-0 contra Olimpia en un duelo amistoso, Vaccari señaló: "Yo llegué al club y pedí el teléfono para hablar con él. Su representante me dijo que no estaban dadas la condiciones para hablar, lo cual yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel".

"Es algo que para mí es cosa jugada. Cuando uno no quiere ser parte, no tiene que estar, más en una institución como esta y el prestigio que tiene. El que quiere estar está y el que no quiere estar tiene las puertas abiertas, añadió.

"CUANDO HAY ALGUIEN QUE NO QUIERE SER PARTE NO TIENE QUE ESTAR, Y MÁS EN UNA INSTITUCIÓN COMO ESTA CON EL PRESTIGIO QUE TIENE". Tras el triunfo ante Olimpia, Vaccari fue contundente con el tema ISLA.



Mauricio Isla quiere ir a Colo Colo

Los Albos presentaron una oferta formal para quedarse con el lateral de la selección chilena, según informó Dsports.

El Huaso está analizando detalles de este ofrecimiento a través de su representación, pero él quiere ir al elenco de Jorge Almirón.

La idea inicial del bicampeón de América era ir a la MLS, pero al no haber ninguna oferta, la mejor opción llega desde el Estadio Monumental.