Los tres dardos que lanzó Isla para desmentir a Mosa lo alejan de Colo Colo

Si en Colo Colo pensaban que la noche de este domingo 21 de abril sería tranquila luego del triunfo por el Campeonato Naconal, ocurrió todo lo contrario.

Esto luego de lo que sucedió a raíz de las declaraciones de Aníbal Mosa, una vez finalizó el duelo ante Unión Española en el Estadio Monumental.

Las declaraciones de Aníbal Mosa llegaron rápidamente a Mauricio Isla

El presidente de Blanco y Negro fue consultado por la situación de Mauricio Isla y el estado de las negociaciones con el "Huaso", a lo que Mosa respondió de manera categórica.

"Mauricio Isla rechazó las tres ofertas que le enviamos, por lo que estamos viendo otras alternativas en estos momentos. La señal que da es que no quiere venir, eso me imagino cuando alguien recibe tres propuestas y a todas dice que no es porque no le interesa", fue parte de lo que dijo el dirigente al salir del recinto deportivo.

Y sus palabras no demorarían en llegar al involucrado en cuestión, quien respondió a través de redes sociales.

Mauricio Isla no demoró en responder lanzando tres dardos a Mosa que lo alejan de Colo Colo

Mauricio Isla utlizó las stories de su cuenta oficial de Instagram para enviarle tres dardos a Mosa, con el fin de aclarar sus dichos. "Increíble cuando quieren quedar bien. Impresionante", fue lo primero que escribió.

Luego dio detalles monetarios de lo que le ofrecieron: "Primero que pedí, $70 millones. Segundo que pedí, $60 millones. Tercero que pedí, $50 millones. Y ahora que no quiero ir, jajajaja más respeto" agregó.

Y por último, repasó al propio Mosa por su rol en el club, poniendo la guinda de la torta que lo aleja del acuerdo que lo vincularía al cuadro albo. "Milagro que juego al fútbol para los hinchas y para la familia, no para los dirigentes", remató.