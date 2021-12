Presidente de Melipilla acusó "show mediático" por denuncia de 10 clubes: "Es más de lo mismo"

Leonardo Zúñiga, presidente de Deportes Melipilla, conversó con Al Aire Libre en Cooperativa sobre la denuncia que presentaron 10 clubes por supuestas irregularidades administrativas, por casos de doble contrato, y señaló que no hay nuevos antecedentes y todo es parte de un "show mediático" de los equipos denunciantes.

"Esta denuncia, parte importante de su contenido, es lo que ya se investigó en la ANFP y arrojó el resultado o conclusión del directorio, que no había mérito suficiente ni antecedentes fidedignos para poder denunciar. No es que me estén denunciando 10 clubes con nuevos antecedentes, es más de lo mismo. Es parte de la puesta en escena de este show mediático, donde creen que cantidad es calidad, creen que de esta manera se golpea a la opinión pública", explicó el timonel de los "Potros".

En la misma línea, sostuvo que los denunciantes "creen que de esta manera, solapada, oculta, empiezan a desmembrar la documentación, que ya presentaron de manera anónima ante la ANFP, como hechos nuevos. Todos estos documentos y opiniones, son las mismas".

La denuncia, que comenzó inicialmente de forma anónima, la encabeza Universidad de Chile y se sumaron Cobresal, La Serena, San Luis, San Felipe, La Calera, Huachipato, Audax Italiano, Ñublense y Puerto Montt.

Por ese motivo, Zúñiga expresó su decepción y afirmó sentirse "traicionado" por los dirigentes de los clubes por su manejo del tema.

"Lo que duele aquí, es que si yo veo a las personas que están denunciado, son personas que yo apreciaba mucho y creí en ellos. La traición no viene del enemigo y eso se siente en lo personal. Vamos a dar la pelea, porque esta sinvergüenzura, maquinaciones, no pueden pasar por sobre la verdad de un grupo de personas, jugadores y familias", aseguró.

Finalmente, lamentó el impacto negativo de esta denuncia, que provocó la suspensión de los partidos de la promoción entre Deportes Copiapó y Curicó Unido.

"Lo más terrible es que ensucia mucho al fútbol. Perjudica a la gente de Copiapó y Curicó Unido, que ven frenado su proyecto. Esto va a durar cuánto tiempo más. ¿Qué hacen Copiapó y Curicó con sus jugadores que terminan sus contratos? ¿Y basado en qué se suspende? En puras mentiras, es terrible", concluyó.