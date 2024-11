La FIFA define la fecha para el sorteo de los grupos del Mundial de Clubes 2025

El Mundial de Clubes 2025 se acerca a pasos agigantados, tanto, que en esta jornada, la FIFA entregó la fecha para el sorteo de los grupos del certamen. Con su formato inédito de 32 equipos, ya está en marcha su organización en Estados Unidos, un histórico evento que día a día suma más detractores.

El Mundial de Clubes 2025, que contará con 32 equipos, avanza poco a poco hacia su realización en Estados Unidos. El torneo está tomando forma, y con la invitación al Inter Miami, solo queda un cupo por definirse, que se resolverá el 30 de noviembre en la final de la Copa Libertadores entre Atlético Mineiro y Botafogo. El campeón de este duelo será el último equipo en obtener su pase al evento.

En cuanto a la organización del torneo, la FIFA ha anunciado que el sorteo para la fase de grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre, a partir de la 15:00 horas de Chile (18:00 GMT), en un evento que se realizará en Miami. Este sorteo definirá los cruces entre los equipos, aunque todavía hay incertidumbre sobre los cabezas de serie y cómo se organizarán los bolilleros para el sorteo.

Todo esto, a solo semanas de que la FIFA ratifique los 12 estadios que serán las sedes oficiales del evento.

FIFA Club World Cup 2025™ draw set for Thursday 5 December in Miami, with the event kicking off at 13:00 local time (19:00 CET).



Further draw details, including the draw procedures, will be published on the FIFA Media Hub and https://t.co/sool5M7508 in due course.… pic.twitter.com/fluq9PjsWJ