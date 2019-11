Luis Rojas: La derrota ante Corea fue una estaca en el corazón, pero aún nos queda una chance

El mediocampista de la selección chilena sub 17 se mostró afectado por la caída ante los asiáticos.

El mediocampista de la selección chilena sub 17 Luis Rojas aseguró sentirse afectado tras la derrota por 2-1 frente a Corea del Sur, aunque a la vez mostró ilusión por la posibilidad de que clasificar a octavos de final como uno de los mejores terceros.

Tras el partido, en zona mixta, Rojas aseguró que "mis sentimientos no son buenos, todos mis compañeros son muy emocionales, lloran mucho y esta derrota para nosotros es una estaca en el corazón, pero debemos tratar de subir el ánimo, ya que todavía nos queda una chance".

Sobre el trámite del partido ante los asiáticos, el ariete sostuvo que "no sé si nos costó tanto el juego de Corea, sino que nosotros no supimos aprovechar los espacios o no supimos aprovechar las opciones que tuvimos para hacer el gol y eso nos queda dando vuelta".

"Quizás nos sorprendieron desconcentrados, debemos mejorar eso y entrar siempre al cien por ciento, seguimos trabajando y esperando tener una chance para poder seguir acá, pero nosotros siempre tratamos de sacar una enseñanza, sea de una victoria o una derrota, ya que todo suma", cerró el jugador.

Por otra parte, el defensor central Nicolás Garrido añadió en el análisis que "entramos muy dormidos y nos hicieron dos goles de táctica fija, ellos supieron aprovechar. Después emparejamos e hicimos las cosas bien en el segundo tiempo, pero lamentablemente la pelota no quiso entrar".

"Siempre hay que corregir las cosas malas y ver las positivas, que hicimos muchas. Estamos tristes y el resultado nos dejó inquieto, pero emn las malas debemos estar más juntos", finalizó.