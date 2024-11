Neymar desatado: Tras la lesión por Al Hilal viaja a Brasil pero no a recuperarse

Después de sufrir una nueva lesión muscular que lo aleja del campo de las canchas, Neymar se tomó un respiro y viajó a Brasil para celebrar a lo grande un importante cumpleaños, en medio de los rumores que hablan de que en Al Hilal le habrían dado un ultimátum a la estrella brasileña.

Neymar no tuvo un regreso feliz a las canchas con Al Hilal. Tras una lesión muscular, decidió volar a Brasil para celebrar el primer cumpleaños de su hija Mavie. La fiesta, que tuvo lugar en Fortaleza, fue solo el inicio de varias celebraciones que el brasileño tiene preparadas.

Aunque Mavie ya disfrutó de una fiesta lujosa en Arabia Saudita, Neymar organizó una segunda fiesta en Brasil para los familiares y amigos cercanos que no pudieron asistir al evento en el extranjero. El delantero está listo para una maratón de celebraciones en su país natal.

📸| Bruna, Neymar and Mavie have arrived in Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/Z7EGOjliMo