Neymar enfrenta el regreso a las canchas por el Al Hilal tras superar una grave lesión

Después de más de un año de ausencia por una grave lesión, Neymar ha sido convocado por el Al Hilal para un crucial partido de la Liga de Campeones asiática contra el Al Ain. El futbolista brasileño está listo para regresar y promete que su ansiado retorno será este lunes.

El 21 de octubre marcará el regreso oficial de Neymar a las canchas, y así lo dejó claro en un vídeo: "Sé que están impacientes, yo también lo estoy, y el 21 de octubre estoy de vuelta". La emoción por su regreso es notoria para los hinchas y compañeros.

Desde su llegada a Al Hilal en agosto de 2023, Neymar solo ha jugado cinco partidos debido a una lesión en el ligamento cruzado y el menisco sufrida mientras jugaba por la selección Brasileña el 17 de octubre del 2023 frente a Uruguay. Este largo período fuera de juego ha sido doloroso para el jugador, quien no esconde su tristeza.

Neymar deberá encontrar un lugar dentro del Al Hilal

Con lágrimas en los ojos, Neymar confesó: "Sufro cada día en el que sigo apartado, es lo que más me duele". A pesar de los desafíos, se muestra decidido a regresar en plena forma: "Cada vez que me he lesionado he vuelto, y nunca lo hago a medias", aseguró.

Aunque su ausencia fue notoria, el Al Hilal ha mantenido su éxito, ganando el campeonato nacional por 19ª vez la temporada pasada. Ahora, la expectativa está en su regreso y cómo impactará en el equipo.