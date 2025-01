Neymar le da el sí a su regreso a Santos después de 11 años

Tal parece que una de las grandes novelas del mercado de pases a nivel mundial va teniendo su desenlace, una que tiene al brasileño Neymar Jr como gran protagonista de esta historia.

El máximo goleador de la selección brasileña no tiene espacio en el Al Hilal, club en el que ha tenido un accidentado paso en la ya popular liga de Arabia Saudita, por lo que ya se venía dando como un hecho que dejaría su comodidad en los petrodólares para buscar nuevos rumbos.

Ante ello, desde fines de 2024 se comenzó a hablar del posible regreso de Neymar al club Santos de Brasil, elenco formador del talentoso jugador y que lo lanzara al estrellato hace más de 11 años.

Hace un par de semanas desde Santos reconocían que no existía ninguna negociación concreta por repatriar a Neymar, pero que sí estaban atentos a la situación del brasileño en Al Hilal. Todo esto además se encontraba envuelto por el interés que surgió también en la MLS por fichar al crack sudamericano.

En este mismo escenario la jornada de este domingo trajo novedades claves al respecto, y es que el periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano, indicó que: "El regreso de Neymar al Santos ahora es inminente tras alcanzarse un acuerdo verbal".

"La próxima semana se darán los pasos formales para la fórmula final del acuerdo con Al Hilal y se revisarán los contratos. Neymar dijo que sí al fichaje", detalla Romano, ilusionando a todos los hinchas de Santos y por qué no, a Sudamérica entera por la vuelta de uno de sus hijos pródigos.

🚨🇧🇷 BREAKING: Neymar’s return to Santos now imminent as verbal agreement has been reached.



Formal steps to follow next week for final formula of the deal from Al Hilal and contracts to be checked.



Neymar already said yes to the move…



…here we go, soon. 🔙🏡 pic.twitter.com/5IQIrLXxpj