Lorenzo Reyes se descargó tras acusaciones de "cama" a Jaime García: "Paren la hu…"

El mediocampista de Ñublense Lorenzo Reyes se refirió a las versiones de prensa que hablan de que el plantel le "hizo la cama" al ahora extécnico Jaime García y descartó aquella situación a través de una publicación en redes sociales.

Según ha trascendido, la partida del DT pasó por un distanciamiento con los dirigentes y el presidente del club, Sergio Gioino, después de que intercediera en una pelea entre jugadores y rumores sobre una supuesta "cama" hacía el estratego.

Uno de los jugadores involucrados en esa pelea es Lorenzo Reyes, quien explotó en redes sociales tras ser apuntado como uno de los responsables en la salida del adiestrador.

"Soy una persona que trato de hablar siempre en la cancha. Nunca he sido bueno para hablar con la prensa o por redes sociales. Odio las polémicas y muchas veces no hablo para no agrandar más las cosas. Pero paren la huea", escribió el volante.

"Nicolás Osses, de Dimensión Deportiva, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Si es así háblame por privado y lo arreglamos los dos, pero cómo se te ocurre hablar algo tan fuerte como que yo le hice la cama al profe Jaime. ¿Estudiaste cinco años para inventar cosas?", añadió.

Pero no se quedó ahí y agregó: "¿Hacerle la cama es tener que pincharme casi todo este año porque tenía pubalgia? ¿Hacerle la cama es pincharme la rodilla en los últimos partidos para no sentir dolor y cuando se me acababa el efecto estar dos días con más dolor aún? ¿Hacerle la cama es jugar desgarrado? Hacerle la cama es defenderlo siempre, con cualquier persona? Lo peor es que hay cualquier tonto, como este, que dice algo por una página de Instagram y muchos le creen", expresó.

En la misma línea, sostuvo: "También aprovecho de decirte que fue Sergio Gioino quien me fue a buscar para volver al fútbol, porque no quería jugar más. Después, los profes Claudio Muñoz y Víctor Olmedo me ayudaron con trabajos especiales para recuperarme en lo físico", añadió.

"El profe García me dio su confianza para alcanzar un buen nivel durante estos años. Por eso estoy y siempre estaré agradecido de ellos y del club en general que me abrió sus puertas", completó.

