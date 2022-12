El mensaje de la familia de Pelé tras el deceso: La inspiración y el amor marcaron su camino

Este jueves, a los 82 años, falleció Edson Arantes do Nacimiento, conocido mundialmente como Pelé, y su familia lo despidió con un potente mensaje en el que describieron cómom fue el tres veces campeón del Mundo con sus cercanos.

"La inspiración y el amor marcaron el camino del Rey Pelé, quien hoy falleció en paz. Amor, amor y amor, para siempre", publicaron en la cuenta de "O' Rey".

Por su parte, su hija Kely Nacimiento despidió a su padre en redes sociales con un mensaje que apunta: "Todo lo que somos es gracias a ti, te amamos infinitamente. Que descanse en paz".

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i