Locura por el regreso de Neymar al Santos que involucra a Pelé y a Messi

Se desató la fiesta en Santos, ya que luego de 12 años de ausencia regresa al club Neymar, una de las máximas estrellas que ha dado el equipo de Vila Belmiro, y que tuvo pasos por el Barcelona, PSG y ahora último el Al Hilal de Arabia Saudita.

El regreso de Neymar está marcado por tres hitos simbólicos que para el jugador de 32 años representan hechos esenciales y de una alta carga emotiva, y también de inspiración de cara a lo que desea conseguir.

Pelé como símbolo principal en el regreso de Neymar

El regreso del “Príncipe” del “Peixe” tuvo una simbólica y emotiva referencia, ya que Neymar volverá a vestir una histórica camiseta, la número 10, la misma que usó el futbolista más grade de todos los tiempos, a quien en un video le dedicó profundas palabras: “hola, Rey. Te extraño mucho. Yo era un niño cuando llegué aquí. Lleno de sueños por delante. Vila Belmiro me recibió y fue allí donde crecí y fui feliz. Santos me reveló al Mundo, pero mi corazón nunca dejó de ser blanco y negro”.

Las palabras de Neymar al tres veces campeón del mundo no se detuvieron: “Rey Pelé, tu pedido es mi orden. El trono y la corona seguirán siendo tuyos, porque eres eterno. Pero el día 10, oh, será un honor llevar este manto sagrado que tanto representa para Santos y para el Mundo entero. Prometo hacer todo lo posible para seguir honrando tu legado, Rey. Dije que me iría, pero volvería ¿Lo recuerdas, verdad? Bueno… El Príncipe ha vuelto”.

Messi en el horizonte de Neymar

Con el cierre del 2024 y ya recuperado de sus lesiones el nuevo 10 del Santos señaló que deseaba dar todo de sí por llevar a Brasil al próximo Mundial y ganarlo, porque sabe que será su última oportunidad de proclamarse campeones planetarios, y para tal objetivo en el horizonte inmediato figura uno de sus amigos, y además de los mejores futbolistas de la historia, ya que los próximos desafíos de Brasil por las clasificatorias son ante Colombia el 21 de marzo, y frente a la Argentina de Lionel Messi en Buenos Aires el martes 25 en el Monumental de River.

Desafíos, promesas y sueños que trajeron de vuelta al Príncipe a la tierra del Rey, y que quiere aumentar su legado.