Cristiano Ronaldo quiere llegar a los 1000 goles y le pega un “palito” al “Rey” Pelé

Cristiano Ronaldo sigue sumando récords y marcas en todos los ámbitos ahora en el Al Nassr, en las últimas horas consiguió la impresionante cifra de 50 millones de seguidores en su canal de YouTube, donde compartió un meta importante que quiere alcanzar: Los 1000 goles.

En uno de sus últimos vídeos, CR7 se reunió con Rio Ferdinand, amigo y excompañero de club en el Manchester United. Allí hablaron de fútbol , ​​anécdotas personales y lanzaron bromas mientras discutían sobre los goles en la carrera de Ronaldo, quien recientemente alcanzó el gol número 899 con el Al Nassr.

Los goles de Cristiano Ronaldo están grabados, los de Pelé no

Los goles de Cristiano Ronaldo están grabados, los de Pelé no

Sobre esto, Cristiano aprovechó para lanzar un supuesto dardo al fallecido Pelé, de quien algunos aseguran que marcará más de 1.000 goles en su carrera .

A pesar de esta cifra, muchos expertos señalan que varias de las anotaciones no se dieron en partidos oficiales o no fueron registrados en video, por lo que ponen a CR7 en lo más alto de los goleadores de la historia.

"Pronto anotaré mi gol 900, pero quiero llegar a los 1000. Con una gran diferencia, todos los goles que marqué están filmados, ¡tengo pruebas! Los respeto a todos, pero tengo pruebas...", dijo el exjugador del Real Madrid entre risas.

"Tiene un punto... Nadie cree las cifras de Pele y Romario", "Controversial y contundente. Ese es el bicho", dijeron algunos de los seguidores de la cuenta.

Por su parte, otros internautas se vieron indignados con su frase: "Amigo no compitas con un tipo que tiene 3 mundiales, no llevas vida", "Hay pruebas de sus goles, nadie le discute eso..... pero también hay pruebas de Películas de Pelé y Romario ganando la Copa del Mundo".

Se você não viu o Pelé jugar, te indico esse video aqui, qo pessoal do Futebol Nacional no youtube fez. Tem gols que eu nunca tinha visto antes. Da pra ter uma idea da genialidade e monstruosidade do Rei. Mostra gol de todo que é jeito... Desfrute pic.twitter.com/1le3gMBHQv

– Tozza (@TozzaFla)