Directorio de la ANFP decidió no dar por suspendido duelo entre Cobreloa y Valdivia

El directorio de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió no dar por suspendido el duelo que el domingo 8 debían jugar Cobreloa y Deportes Valdivia por la fecha 18 de la Primera B y que finalmente no se disputó luego de que el cuadro sureño no se presentara.

La institución del Torreón pidió la suspensión del duelo desde el sábado 7 debido a cuatro casos positivo de coronavirus, no obstante, no recibieron respuesta desde la ANFP y el plantel se quedó en Santiago sin viajar a Calama.

Cobreloa, en tanto, sí se presentó a jugar en el Estadio Zorros del Desierto.

Ante ello, la directiva de la ANFP explicó en un comunicado que "tomó la decisión de NO suspender el partido entre Cobreloa y Deportes Valdivia, a la luz de los antecedentes que se tuvieron a la vista, entregados por la Autoridad Sanitaria".

"En virtud de dicha información, se concluyó que el Club Deportes Valdivia incumplió los protocolos sanitarios establecidos por la autoridad para el control del Covid-19, presentando deficiencias graves en la trazabilidad de los contagios", argumentó.

"La gravedad radica en que se puso en riesgo, no sólo la práctica del fútbol, sino que también a la población en general, por los vuelos que realizó la delegación para enfrentar a Deportes Copiapó y luego volver a Santiago, donde se concentró a la espera del encuentro ante Cobreloa", concluyó.