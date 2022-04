Matías Cano denunció que fue escupido por niño de 8 años: "El fútbol chileno se está enfermando"

Tras el duelo que igualaron Unión San Felipe y Cobreloa por el Campeonato de Ascenso, el arquero "loíno" Matías Cano denunció que un pequeño seguidor del equipo local lo escupió durante el partido.

"Un nenito tirándome escupos con 8 años, con su padre al lado, y él se lo admite. Después ese mismo papá le exige buenas notas al hijo", apuntó a TNT Sports.

"Yo que vengo de Argentina digo que el fútbol chileno se está enfermando. Tenemos que cuidarlo y saber convivir. Si llegamos a perder no es la muerte de nadie. Tenemos que educar para que las nuevas generaciones entiendan que esto es solo un deporte, que no importa si ganas o pierdes", agregó Cano.

En esa misma línea, aseguró que "hay que erradicar la violencia. Pongamos en discusión esto. Yo hoy me equivoqué, empatamos y ya está. Pero hagamos un stop, replanteémonos todo, que no dependa de la violencia si se puede jugar al fútbol o no".