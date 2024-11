Partidos de hoy, martes 19 de noviembre: Horarios y cómo ver fútbol en vivo

Este martes, la Cartelera Al Aire Libre trae el desenlace de la fase de grupos de la Liga de las Naciones y la duodécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

A las 21:00 horas, la Roja de Ricardo Gareca deberá vencer a Venezuela para abandonar el fondo de la tabla y seguir con alguna opción para ir al mundial de 2026. Recordar que Chile viene de empatar sin goles ante Perú en Lima, mientras que la Vinotinto igualó 1-1 con Brasil.

Chile vs Venezuela no es el único duelo por TV de la jornada

Además de este duelo, la jornada abrirá a las 17:00 horas en El Alto con el Bolivia vs Paraguay. Para las 20:00 horas, tendremos Colombia vs Ecuador. A las 21:00 horas, en La Bombonera, viviremos el Argentina vs Perú.

Y a las 21:45 horas, cerrarán la fecha en Salvador de Bahía, un imperdible Brasil vs Uruguay.

En el viejo continente, se culminará la fase de grupos de la Liga de las Naciones con partidos como: República Checa vs Georgia, Hungría vs Alemania y Bosnia y Herzegovina vs. Países Bajos.